Biccy.it - Carlo Conti, il nuovo annuncio al Tg1: “Lui sarà super ospite”

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina eè tornato al Tg 1 con uno dei suoi annunci speciali. Dopo aver svelato dieci co-conduttori,poco fa in diretta ha aggiunto che martedì 11 febbraio ciJovanotti. Una notizia che aveva anticipato già Il Messaggero. #Sanremo2025: Stasera al Tg1 delle 20di #.#Tg1 pic.twitter.com/typVDWI9GQ— Tg1 (@Tg1Rai) January 19, 2025parla del Festival di Sanremo.“Il Festival è la colonna sonora della nostra vita, l’anima dell’Italia un rito uguale a se stesso anche se il mondo è cambiato velocemente, come la musica. L’ipotesi di Sanremo fuori dalla Rai? La Rai non può fare a meno del Festival, Sanremo non può fare a meno della Rai.C’è di tutto. Pezzi leggeri e più impegnati. Fra i giovani ci sono molti che hanno presentato brani simili ad altri di successo.