Gli Obama in crisi? La dedica di Barack a Michelle chiarisce tutto

sono una delle coppie più ammirate e solide del panorama politico mondiale. Eppure, negli scorsi giorni, la stampa americana, complice l’assenza dell’ex First Lady ad alcuni importanti eventi, ha ipotizzato una possibileconiugale. Una notizia supportata da gran parte dei media conservatori americani, che è stata tuttavia spazzata via dai diretti interessati: in occasione del compleanno della sua consorte, l’ex Presidente ha pubblicato unache non sembra lasciar spazio a dubbi.Ladi compleanno diIl 2025 non si è aperto nel migliore dei modi per: l’ex First Lady ha infatti dato forfait ad alcuni importanti eventi istituzionali. Prima, non ha partecipato al funerale dell’ex Presidente Jimmy Carter; poi, ha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia di insediamento di Donald Trump il prossimo 20 gennaio, alla quale sarà invece presente suo marito