Sansepolcro bilancio biblioteca comunale | 20 013 grazie

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Il 2024 è stato un anno di crescita per laDionisio Roberti di. Un anno che conferma il progresso nei servizi, nell’ottimizzazione degli spazi e del loro utilizzo, nell’incremento del patrimonio e nella circolazione. Laha effettuato oltre 20.000 prestiti tra quello locale, l’interrio e la fornitura di documenti, per un incremento del 20% rispetto al 2023, mentre i nuovi iscritti sono 427. Un dato estremamente positivo che oltre ad evidenziare una crescita sottolinea il valore sociale e culturale di questo spazio pubblico. Molto ricca è stata anche l’attività dell’Archivio Storico con visite guidate programmate e circa 200 richieste per la consultazione di documenti sia della sezione preunitaria che di quella postunitaria.