De Martino si sbottona, la rivelazione molto privata su lui e Belen

Negli anniRodriguez e Stefano Deci hanno abituato a improvvisi ritorni di fiamma, ma adesso sembra che l’unico amore rimasto ad unirli sia quello per il figlio Santiago. La conduttrice ha smentito i gossip che di recente hanno rumoreggiato di una passione rinnovata con l’ex e lo stesso ha fatto il presentatore di Affari Tuoi: “Conva bene, dialoghiamo. Ritorni di fiamma? No, non accadrà più. Abbiamo anche depositato i documenti per il divorzio. Se ho ammesso i tradimenti? Sì l’ho fatto“.Intanto il settimanale Di Più ha messo in copertina delle presunte dichiarazioni di Stefanone sulla sua ex. Deha detto che nel suo matrimonio conc’era una cosa che è sempre andata a gonfie vele, spoiler: non è la loro passione per la cucina e nemmeno il dialogo, il rispetto e la fiducia.