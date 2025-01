Anteprima24.it - Benevento ha ottenuto il riconoscimento di ‘Città che legge’

Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco Mario Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura e alle Biblioteche Antonella Tartaglia Polcini comunicano che la Città diha, anche per gli anni 2024, 2025 e 2026, la qualifica diche, riconosciuta dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura afferente al MIC, in collaborazione con l’ANCI, a favore dei Comuni italiani impegnati a riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle Comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, che hanno dimostrato di avere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico reso noto nello scorso novembre.All’insegna di tale importanteaccordato a quelle amministrazioni comunali che si sono distinte per essersi impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio, nel nuovo anno appena iniziato saranno numerose, varie e diffuse le iniziative per la promozione della cultura del libro, in collaborazione con tanti attori istituzionali e sociali, nell’ambito del Progetto-Azione “LibrAria”.