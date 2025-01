Lanazione.it - Partite di calcetto per beneficenza

Al via la seconda edizione del torneo benefico di calcio a 5 fra operatori sanitari di Cisanello e Santa Chiara, patrocinato dall’Aoup e organizzato da Francesco Dattolo e Massimiliano Cacciatore. A Pisa è ancora tempo per calcio e solidarietà. Dopo la partita del cuore all’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani fra la Nazionale italiana cantanti e la Nazionale Calcio tv scese in campo a novembre per sostenere i progetti per l’infanzia del Movimento Shalom e acquistare un monitor amagnetico per una Rmn dell’Aoup, adesso tocca al"benefico". Cominciato lunedì al circolo sportivo Five to Five di Asciano Pisano (San Giuliano Terme), quindici squadre, suddivise per specialità (specializzandi, strutturati, infermieri, oss) si sfideranno in due gironi (A e B) fino a fine febbraio, dopodiché in primavera si terranno quarti, semifinale e finale.