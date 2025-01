Liberoquotidiano.it - "Caro Ranucci, permettimi di farti una domanda". Clamoroso, anche Don Patriciello contro Report: gioco sporco su Caivano? | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo Marina Berlusconi, avvelenata per il servizio su suo padre Silvio con tanto di musichetta allusiva sulle immagini del funerale del Cavaliere, è don Maurizio, il parroco anti-criminalità di, a scagliarsiil "metodo". Il programma di approfondimento di Rai 3 guidato da Sigfridoha confezionato un focus sull'area degradata alle porte di Napoli, tristemente famoso per il Parco Verde piazza di spaccio a cielo aperto sulla quale è intervenuto pesantemente il governo di Giorgia Meloni. Qualche settimana fa è andato in scena lo sgombero di 36 famiglie che occupavano abusivamente alcuni edifici. Secondo, l'operazione che doveva colpire alcuni nuclei familiari vicini alla camorra sarebbe però stata un buco nell'acqua, perché i boss veri - questa la tesi del servizio curato da Luca Chianca - sarebbero stati spostati in altri appartamenti in zona.