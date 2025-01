Quotidiano.net - Il caso Abedini e l’Iran. “Insensato aspettare. Ora negoziati sul nucleare”

Milano, 14 gennaio 2025 – Sono ancora custoditi in una cassaforte della Procura di Milano tutti i dispositivi, tra cui smartphone, tablet, chiavette usb e schede tecniche, sequestrati lo scorso 16 dicembre al momento dell’arresto richiesto dagli Usa di MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano liberato su decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Uscito domenica dal carcere di Opera a metà mattina, il 38enne, che formalmente risultava essere in Tribunale, sarebbe stato imbarcato su un volo speciale dell’Aise diretto in Iran. È “contento, ovviamente”, ha riferito via WhatsApp l’avvocato Alfredo De Francesco. MohammadNajafabad, il cittadino iraniano di 38 anni fermato il 16 dicembre a Malpensa con l'accusa di terrorismo e ora in carcere a Opera. LINKEDIN +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ Quanto al materiale custodito al quarto piano del palazzo di Giustizia ancora ieri il difensore non aveva presentato istanza di dissequestro al procuratore Marcello Viola il quale, nell’immediatezza dell’arresto, ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato nè indagati.