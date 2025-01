Lanazione.it - Arriva il Giro Dopo 45 anni di attesa: "Soddisfatti di aver riportato in città un evento tanto amato dagli italiani"

45dall’ultima volta, Pisa torna a ospitare una tappa deld’Italia. Siamo moltodinel nostro Comune une anche dai pisani, non soloappassionati di ciclismo". Così il sindaco Michele Conti, ieri a Roma, a margine della presentazione ufficiale della corsa rosa ha commentato l’aggiudicazione da parte delladella Torre pendente di una tappa del: il giorno da da segnare con il cerchietto rosso sul calendario è il 20 maggio, come anticipato neini scorsi da La Nazione, quando sulle strade cittadine i corridori affronteranno la gara a cronometro, probabilmente una delle tappe decisive per la classifica generale finale. La Lucca-Pisa arriverà dal Brennero eil passaggio sui Lungarni il traguardo sarà collocato proprio sotto la Torre, nel più iconico degli scenari possibili.