Firenze presentazione del libro Giovanni da Verrazzano Studi per il Cinquecentenario

, 14 aprile 2025 – Giovedì 17 aprile alle 10.30 al Castello di(via Castello di1, Greve in Chianti) sarà presentato il nuovo volumedaper il(Polistampa, pp. 344, euro 28), curato dal professor Leonardo Rombai e dal presidente della FondazionedaLuigiCappellini. L’incontro, inserito nel programma del “Day”, promosso dalla Fondazione e dal Comune di Greve in Chianti, prevede un simposio con gli autori dele la conclusione affidata al professor Luciano Formisano, esperto di Amerigo Vespucci. L’opera, una raccolta direalizzati da rinomati accademici, va oltre la semplice celebrazione dida, offrendo significativi contributi al progresso della storiografia in materia di grandi esplorazioni.