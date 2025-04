Follonica Aurelia chiusa per una notte in direzione Grosseto

Follonica (Grosseto), 14 aprile 2025 – La strada statale 1 Aurelia sarà chiusa al traffico in direzione Grosseto per tutta la notte di mercoledì 16 aprile a Follonica, per consentire l’esecuzione di controlli periodici e indagini tecniche all’interno delle gallerie. Nel dettaglio, a partire dalle 21 di mercoledì fino alle 6 del giorno successivo il traffico in direzione Grosseto sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Follonica Nord e rientro a Follonica Est. L’itinerario alternativo prevede la percorrenza della strada statale 439 e della strada provinciale 152. Lanazione.it - Follonica, Aurelia chiusa per una notte in direzione Grosseto Leggi su Lanazione.it ), 14 aprile 2025 – La strada statale 1saràal traffico inper tutta ladi mercoledì 16 aprile a, per consentire l’esecuzione di controlli periodici e indagini tecniche all’interno delle gallerie. Nel dettaglio, a partire dalle 21 di mercoledì fino alle 6 del giorno successivo il traffico insarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo diNord e rientro aEst. L’itinerario alternativo prevede la percorrenza della strada statale 439 e della strada provinciale 152.

