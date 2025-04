Romadailynews.it - Alberoandronico: da tutto il mondo in Campidoglio per celebrare creatività e talento

Da Balduina – Monte Mario un successo internazionale lungo 18 anni per un concorso nato nel cuore del Municipio XIV di Roma.Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 16, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in, si svolgerà l’atto finale della diciottesima edizione del Premioche sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione Con il patrocinio di Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Consiglio regionale del Lazio, l’evento sarà un viaggio tra poesie, racconti, quadri, libri, canzoni, dialetti e varie forme di arti visive, in un mosaico diproveniente da ogni Continente. “Siamo davvero orgogliosi di ospitare il Premioche fa emergeree non solo. Un evento aperto ale all’Europa come ponte tra Culture.