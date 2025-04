Un avatar discute la tesi di laurea Veronica la studentessa La sua sicurezza mi ha calmato

Repubblica.it - Un avatar discute la tesi di laurea. Veronica, la studentessa: “La sua sicurezza mi ha calmato” Leggi su Repubblica.it Per la prima volta all’università di Cassino un’intelligenza artificiale ha risposto alle domande dei docenti. Che scherzano: “E ora il voto a chi lo diamo?”

