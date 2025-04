Movieplayer.it - Premio Carlo Mazzacurati 2025: Vittoria ed El Paraiso sono i vincitori

Leggi su Movieplayer.it

Migliori Personaggi in un'opera cinematografica italianai protagonisti di, Jasmine e Rino, la menzione speciale al Film Nascostoconsegnata a Eldi Enrico Maria Artale. Consegnato il, che ha visto trionfare come miglior personaggii cinematografici dell'anno i Jasmine e Rino, protagonisti di, pellicola diretta a quattro mani da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Il messaggio inviato da Nanni Moretti, tra i produttori del fim, e l'incontro con il pubblico dell'attore e regista Giuseppe Battiston, tra gli eventi clou della serata della seconda edizione delideato e prodotto proprio dal Cinema Odeon di Vicenza, la sala cinematografica dall'attività continuativa più longeva in Italia, e dalla Scuola di Cinema, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo.