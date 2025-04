Juventusnews24.com - Pecci apprezza il lavoro di Tudor e lancia una stilettata a Thiago Motta: «Il croato ha fatto poche cose e logiche a differenza dell’italo brasiliano che pensa di aver fatto questo»

di Redazione JuventusNews24, ex calciatore, ha elogiato ilcon cui Igorè entrato nell’ambiente Juve: i complimenti si trasformano in un attacco aLa Domenica Sportiva ha raccolto il parere di Eraldo, che ha parlato del momento che sta attrsando la Juve. L’ex calciatore ha elogiato ilsvolto da Igor, che ha normalizzato la situazione. D’altro canto, ha anche serbato un attacco a. Ecco cos’ha detto sull’ex tecnico bianconero.PAROLE – «hama, intanto ha dato fiducia a Locatelli e Nico Gonzalez, anche Vlahovic ha preso fiducia e Yildiz gioca al suo posto.ma non ci voleva tanto, quando arriva uno che sa cosa è il calcio e si mette a disposizione magari fa meno danni di qualcuno chediinventato il calcio».