Lazio, barriere raccogli-plastica su Tevere e Aniene per fermare i rifiuti prima del mare

Al via il progetto della Regione per intercettare i materiali galleggianti nei fiumi.La Regioneha avviato un nuovo progetto per contrastare l’inquinamento fluviale e marino installando duesui fiumi. Il sistema, entrato in funzione oggi, lunedì 14 aprile, prevede la raccolta dei materiali galleggianti direttamente nei corsi d’acqua, impedendo che finiscano in.Il sopralluogo ufficiale si è svolto presso la Riserva naturale della Valle dell’, nel Comune di Roma, alla presenza dell’assessore regionale al Ciclo deie Demanio Fabrizio Ghera. La seconda barriera è stata posizionata sul, in via Portuense località Capo Due Rami, nel Comune di Fiumicino.Legalleggianti intercettano isospinti dalla corrente, convogliandoli verso la riva.