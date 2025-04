Marcela Perez è la mamma presa d’assalto sui social per una posa su OF

Marcela Perez, 34 anni, rompe il silenzio dopo che i suoi profili social sono stati presi d’assalto per una posa su OF“Ho un immagine molto forte e piace molto al pubblico quindi perché non sfruttare una opportunità che permetterà ai miei figli una vita migliore di quella che ho fatto io?”: Marcela Perez, 34 anni, rompe il silenzio dopo che i suoi profili social sono stati presi d’assalto per una posa su OF.Lei di professione fa altro e lo racconta senza peli sulla lingua: “Ho un salone di bellezza, faccio l’influencer e sono una content creatore su OF. Pago le tasse perché su queste attività lavoro a partita iva”.Marcela vive a Padova, ma è nata in Colombia. Da 20 anni vivr in Italia ed è felicissima della sua attività sui social, che sta andando fortissimo. Ha due figli adolescenti, che ama tantissimo. 361magazine.com - Marcela Perez è la mamma presa d’assalto sui social per una posa su OF Leggi su 361magazine.com , 34 anni, rompe il silenzio dopo che i suoi profilisono stati presiper unasu OF“Ho un immagine molto forte e piace molto al pubblico quindi perché non sfruttare una opportunità che permetterà ai miei figli una vita migliore di quella che ho fatto io?”:, 34 anni, rompe il silenzio dopo che i suoi profilisono stati presiper unasu OF.Lei di professione fa altro e lo racconta senza peli sulla lingua: “Ho un salone di bellezza, faccio l’influencer e sono una content creatore su OF. Pago le tasse perché su queste attività lavoro a partita iva”.vive a Padova, ma è nata in Colombia. Da 20 anni vivr in Italia ed è felicissima della sua attività sui, che sta andando fortissimo. Ha due figli adolescenti, che ama tantissimo.

