GF le Vie di Francesco sfida d’altri tempi

Francesco, sfida d'altri tempi Una Festa del Lavoro diversa a Pieve Santo Stefano, il bellissimo borgo aretino dove nella giornata del 1° Maggio torna la Granfondo Sulle Vie di Francesco. Manifestazione il cui fascino cresce a vista d'occhio, considerando che la gara toscana fa parte di ben 4 challenge: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, UmbriaTuscany Mtb e Coppa Romagna. Lo scorso anno la gara fece registrare i successi di Mattia Toccafondi su Luca Cacchi e l'ex campione europeo Aleksei Medvedev in campo maschile e di Chiara Cenni sulla lituana Greta Karasiovaite e Monica Petruccioli fra le donne. Con tutta probabilità alcuni di loro li ritroveremo al via il prossimo 1° Maggio in Piazza Plinio Pellegrini, per affrontare il selettivo percorso di 43 km disegnato fra le valli del territorio.

