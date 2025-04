Marinetti incontra Umberto Boccioni a Brera nuovo appuntamento della rassegna ‘Mai letti’

della Biblioteca Nazionale Braidense proseguono gli incontri inediti tra dialoghi e letture, con Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal Direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense Angelo Crespi. Giovedì, 17 aprile, alle 18.30, ci sarà Filippo Tommaso Marinetti con ‘Tutto si muove, tutto corre’. Opera di riferimento, Umberto Boccioni, Rissa in Galleria. Armando Torno introduce e dialoga con Stefano Salis (Responsabile Domenica Il Sole 24 Ore). Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory tratte da: Manifeste du futurisme, Manifesto dei drammaturghi futuristi, L’aeroplano del Papa, L’isola dei baci, La cucina futurista. L’appuntamento fa parte del palinsesto di eventi, che mette in scena in una location prestigiosa come la Braidense l’incontro tra autori e artisti, tra libri e pittura, per offrire un’esperienza guidata tra letterature e arte. Ilgiorno.it - Marinetti incontra Umberto Boccioni a Brera, nuovo appuntamento della rassegna ‘Mai letti’ Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile 2025 – Nella Sala LetturaBiblioteca Nazionale Braidense proseguono gli incontri inediti tra dialoghi e letture, con Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal DirettorePinacoteca diBiblioteca Braidense Angelo Crespi. Giovedì, 17 aprile, alle 18.30, ci sarà Filippo Tommasocon ‘Tutto si muove, tutto corre’. Opera di riferimento,, Rissa in Galleria. Armando Torno introduce e dialoga con Stefano Salis (Responsabile Domenica Il Sole 24 Ore). Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory tratte da: Manifeste du futurisme, Manifesto dei drammaturghi futuristi, L’aeroplano del Papa, L’isola dei baci, La cucina futurista. L’fa parte del palinsesto di eventi, che mette in scena in una location prestigiosa come la Braidense l’incontro tra autori e artisti, tra libri e pittura, per offrire un’esperienza guidata tra letterature e arte.

Marinetti incontra Umberto Boccioni a Brera, nuovo appuntamento della rassegna ‘Mai letti’. Art Night. Piazza Indipendenza, la fontana futurista che porterebbe Boccioni a Reggio Calabria. Il Futurismo tra passato e presente: la mostra ‘Il Tempo del Futurismo’ a Roma. Al Castello di Castellar Ponzano arriva l’archivio futurista. Gabriele d'Annunzio che ruolo ha avuto nel Futurismo tra Marinetti e Boccioni? Un racconto nell'anno delle celebrazioni di Marinetti. Ne parlano su altre fonti

Riporta ilmonito.it: Il ‘Mondo Futurista’ in 50 opere, tra Boccioni e Marinetti - E che, dal Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti del 1909, è giunta fino ai giorni nostri ... Nel mezzo, opere iconiche come "Forme uniche della continuità nello spazio" di Umberto Boccioni insieme a ...

Secondo skuola.net: Boccioni, Umberto - Biografia e opere - Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria nel 1882 ... però abbandonerà per trasferisi a Milano nel 1906 dove conosce Marinetti e altri futuristi. Il suo esordio artistico risente ancora dell ...

adnkronos.com comunica: Il 'Mondo Futurista' in 50 opere, tra Boccioni e Marinetti - E che, dal Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti del 1909 ... come "Forme uniche della continuità nello spazio" di Umberto Boccioni insieme a lavori inediti e riscoperte come "Maggio 1915 ...