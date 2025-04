Concorso docenti PNRR2 Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le Convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO . Leggi su Orizzontescuola.it bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni percominciano a pubblicare leper la, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi allaricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo

Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria [AGGIORNATO]. Avvisi USR su convocazioni prove orali concorso PNRR 2 infanzia e primaria (AGGIORNAMENTO 11 aprile). Concorso docenti secondaria PNRR2, quando si svolgerà la prova orale. Concorso docenti PNRR2, l'attesa per l'orale: ecco quando si dovrebbero conoscere i punteggi minimi. Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: come funziona e come prepararsi. Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali per Regione [In aggiornamento]. Ne parlano su altre fonti

Nota di orizzontescuola.it: Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria [AGGIORNATO] - Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito.

Si apprende da msn.com: Concorso Docenti PNRR 2, continuano le convocazioni Prova Orale: dove e per chi - Sempre più candidati al concorso docenti PNRR2 ricevono le convocazioni per svolgere la prova orale. Si tratta di infanzia e primaria, che hanno svolto la prova scritta il 19 febbraio, prima dei colle ...

Segnala tecnicadellascuola.it: Concorso docenti PNRR 2, istruzioni per i candidati per la prova suppletiva del 5 maggio - A causa di un errore riscontrato in un quesito della prova scritta della sessione ordinaria del concorso docenti secondaria PNRR 2, il MIM ha disposto lo svolgimento di una prova suppletiva il 5 maggi ...