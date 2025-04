Casertanews.it - Elezioni amministrative 2025: fissate le date per la presentazione delle liste

Leggi su Casertanews.it

In vistaprossimepreviste per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 8 e 9 giugno, il Ministero dell’Interno ha avviato la macchina organizzativa e ribadito una serie di adempimenti fondamentali per i comuni chiamati al.