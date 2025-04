Lettera43.it - Meta utilizzerà i dati degli utenti europei per addestrare la sua intelligenza artificiale

ha ufficializzato lunedì 14 aprile l’inizio della fase di addestramento dei suoi modelli digenerativa sfruttando i contenuti pubblici che glicondividono sulle piattaforme del gruppo all’interno dell’Unione europea. L’azienda ha specificato che in questo processo non verranno considerati né i messaggi privati né le informazioniminorenni, precisando che «l’obiettivo principale è potenziare la comprensione da parte dei modelli delle lingue, delle culture e delle caratteristiche sociali delle diverse comunità europee», in un periodo in cui l’evoluzione dell’Ia sta portando i sistemi a gestire «funzionalità multimodali che comprendono testo, voce, video e immagini».Mark Zuckerberg (Getty).Ci sarà la possibilità di opporsi all’utilizzo deiattraverso un moduloinvierà quindi notifiche agliUe tramite le proprie app e per posta elettronica, in cui verranno fornite indicazioni dettagliate sull’uso deie la possibilità di opporsi all’inclusione dei propri contenuti.