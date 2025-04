Bergamonews.it - Tenaris conferma l’impegno per l’ambiente: per l’ottavo anno consecutivo è “worldsteel Sustainability Champion”

Perha ricevuto il, riconoscimento che sottolineaaziendale per la sostenibilità e la sua leadership all’interno dell’industria siderurgica.Il programmacelebra infatti le aziende siderurgiche che registrano prestazioni esemplari in relazione a indicatori chiave di sostenibilità e dimostrano impegno verso le pratiche sostenibili. Questi indicatori di performance comprendono aspetti ambientali, di salute e sicurezza, sociali, di governance ed economici. Un altro requisito obbligatorio per qualificarsi come Campioni di Sostenibilità è riaffermareverso gli obiettivi della Carta di Sostenibilità.Nel corso dell’ultimoha continuato a investire nel suo sistema industriale per migliorare l’efficienza operativa e contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità ambientale, con l’installazione del nuovo forno Consteel® in Argentina, la modernizzazione dell’impianto di produzione dell’acciaio di Koppel negli Stati Uniti e l’installazione di un nuovo forno di trattamento termico e di una linea di finitura nel suo stabilimento di Dalmine in Italia.