Ilveggente.it - Una campionessa per Jannik Sinner: erano insieme a Merano

Leggi su Ilveggente.it

Una gran bella novità per, che si è concesso una serata “scoppiettante” in vista del rientro agli Internazionali di Roma.La parte peggiore è alle spalle: da ieri, infatti,è un uomo nuovamente libero di allenarsi dove preferisce, senza più alcun divieto. E mentre il numero 1 del mondo si riappropria, passo dopo passo, di tutto quello a cui ha dovuto rinunciare per via della squalifica, il giorno del suo attesissimo ritorno si avvicina.Unapera M(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon che non abbia avuto il suo bel da fare in queste settimane, intendiamoci. Il campione altoatesino si è sottoposto a delle sessioni di allenamento molto intenseal suo preparatore atletico, ma non solo. Ha anche coltivato nuovi hobby e antiche passioni, andando a sciare, correndo sui kart e addirittura pedalandoa dei campioni del ciclismo.