Notizieaudaci.it - Kate Perry canta nello spazio What a Wonderful World con l’equipaggio al femminile di Blue Origin

Missione riuscita per il primo equipaggio aldiKatyè tornata dallo. La musicista è salita la mattina di lunedì 14 aprile a bordo della navicella spaziale New Shepard, della compagnia di turismo spazialedi Jeff Bezos, per partecipare al primo volo spaziale interamente aldal 1963, quando la cosmonauta Valentina Tereshkova divenne la prima donna. Quando è uscita dalla capsula,ha tenuto una margherita al cielo e si è inginocchiata per baciare il suolo.Katy, Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen & Kerianne Flynn stun ahead of space voyage this Monday. pic.twitter.com/5BdYaNnQ3b— Pop Crave (@PopCrave) April 12, 2025: ‘L’esperienza più bella della mia vita dopo il parto’“Mi sento super connessa all’amore.