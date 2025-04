.com - Chrome 136 risolve un rischio privacy di 20 anni sulla cronologia del browser

Per due decenni, milioni di utenti hanno navigato sul web ignorando unnascosto nei: la possibilità che i siti tracciassero ladi navigazione sfruttando i link visitati.136rà questo decennale rischi, Googlefinalmente questa vulnerabilità introducendo un sistema innovativo per proteggere i dati degli utenti. Ecco cosa cambia e perché è un traguardo importante.uBlock Origin viene disabilitato da Google, come riattivarlo136 e la vulnerabità ventennaleIl cuore della vulnerabilità deldi Google risiede nel selettore CSS :visited, che modifica il colore dei link già aperti dall’utente. Sebbene utile per orientarsi nelle pagine, questo sistema ha permesso a siti malevoli di sfruttare script avanzati per scoprire quali pagine un utente aveva visitato, anche su altri domini.