Vicolungo arrivano le selezioni per lo Zecchino d Oro 2025

Le selezioni dello Zecchino d'Oro arrivano all'Outlet di Vicolungo. I casting di Zecchino d'Oro 2025 arrivano a Vicolungo The Style Outlets.

