Dailymilan.it - Nuovo stadio, Sala si esprime sul caso San Donato

, nuovi nodi burocratici e accordi sospesi. Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe.Sospeso il progetto per la realizzazione deldel Milan nell’area San Francesco a San. A comunicarlo è stato il Comune di Sannella giornata di giovedì, precisando che l’iter burocratico legato all’Accordo di Programma è stato bloccato per decisione congiunta tra l’amministrazione comunale e il club rossonero.Nonostante lo stop, l’area di Sanresta comunque un’opzione sul tavolo per il futuro del Milan. La zona potrebbe infatti essere destinata a diventare ilcentro delle attività giovanili e della squadra femminile del club di Via Aldo Rossi. Non è escluso che in un secondo momento l’iter per l’approvazione del progetto possa ripartire, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo della struttura sportiva.