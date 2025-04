The Odyssey Tom Holland è regale nei panni di Telemaco nelle nuove foto dal set

Holland indossa i panni regali di Telemaco accanto a un cast stellare. Tom Holland si mostra per la prima volta nei panni di Telemaco, figlio di Ulisse, in The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato all'opera immortale di Omero. Le foto rubate dal set confermano un look solenne e regale per il giovane attore britannico, già noto per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Uno sguardo ravvicinato al Telemaco di Tom Holland in The Odyssey Il film segna la prima incursione di Nolan nel fantasy mitologico e promette un adattamento spettacolare del poema epico greco. Tom Holland interpreterà Telemaco, figlio di Odisseo (Matt Damon), e nel corso del . Movieplayer.it - The Odyssey: Tom Holland è regale nei panni di Telemaco nelle nuove foto dal set Leggi su Movieplayer.it Il fantasy epico di Christopher Nolan prende forma: Tomindossa iregali diaccanto a un cast stellare. Tomsi mostra per la prima volta neidi, figlio di Ulisse, in The, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato all'opera immortale di Omero. Lerubate dal set confermano un look solenne eper il giovane attore britannico, già noto per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Uno sguardo ravvicinato aldi Tomin TheIl film segna la prima incursione di Nolan nel fantasy mitologico e promette un adattamento spettacolare del poema epico greco. Tominterpreterà, figlio di Odisseo (Matt Damon), e nel corso del .

