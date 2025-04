Quotidiano.net - Donald Trump accusa Zelensky e Biden per la guerra Russia-Ucraina

"Il presidentee Joehanno fatto un lavoro orribile nel consentire" a questadi iniziare. Lo affermasul suo social Truth, sottolineando che lafra lae l'è la "di, non mia. Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che vedere con questa, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. Dobbiamo fermare larapidamente".