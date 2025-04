Dolce Pelle La mostra personale di Samuele Recchia apre il 18 aprile ad Arezzo

aprile 2025 alle ore 18.00 si inaugura Dolce Pelle, la nuova mostra personale di Samuele Recchia, ospitata negli spazi di Rosy Boa in via Cesalpino 29 ad Arezzo. A cura di Matilde Puleo, l’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio.Artista e illustratore toscano, Recchia si distingue per una cifra espressiva intima e poetica, capace di unire la delicatezza del segno all’intensità del colore. Formatosi tra l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’ISIA di Urbino, Recchia lavora oggi come illustratore e fumettista freelance, collaborando con editori, riviste, musicisti e festival culturali. La mostra Dolce Pelle racconta il suo mondo visivo attraverso oltre cento opere su carta, video d’artista e taccuini che testimoniano un processo creativo istintivo, denso e materico.Il cuore dell’esposizione è rappresentato dai lavori realizzati con pastelli a olio, mezzo che l’artista trasforma in strumento narrativo sensoriale. Lortica.it - Dolce Pelle La mostra personale di Samuele Recchia apre il 18 aprile ad Arezzo Leggi su Lortica.it Il 182025 alle ore 18.00 si inaugura, la nuovadi, ospitata negli spazi di Rosy Boa in via Cesalpino 29 ad. A cura di Matilde Puleo, l’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio.Artista e illustratore toscano,si distingue per una cifra espressiva intima e poetica, capace di unire la delicatezza del segno all’intensità del colore. Formatosi tra l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’ISIA di Urbino,lavora oggi come illustratore e fumettista freelance, collaborando con editori, riviste, musicisti e festival culturali. Laracconta il suo mondo visivo attraverso oltre cento opere su carta, video d’artista e taccuini che testimoniano un processo creativo istintivo, denso e materico.Il cuore dell’esposizione è rappresentato dai lavori realizzati con pastelli a olio, mezzo che l’artista trasforma in strumento narrativo sensoriale.

Arezzo: Samuele Recchia. Dolce Pelle - Mostra Arte contemporanea, Illustrazione in Toscana.

