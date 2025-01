Terzotemponapoli.com - Schwoch sull’addio di Kvaratskhelia: “Una realtà inevitabile nel calcio moderno”

Stefan, ex attaccante del Napoli, ha espresso il suo punto di vistadi Khvicha, intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Una separazione che, secondo, non sorprende più di tanto. “Sono dinamiche ormai all’ordine del giorno. Quando arrivano offerte di certe cifre, è impossibile dire no. Dal punto di vista affettivo dispiace, ma non mi fa né caldo né freddo”. Parole nette, che riflettono una visione lucida su unsempre più influenzato dai movimenti di mercato.: Neres e il futuro del NapoliNonostante la perdita di un talento comesi dice fiducioso riguardo al futuro del Napoli, evidenziando la presenza di David Neres in rosa. “Dal punto di vista tecnico il Napoli può stare tranquillo. Con Neres già inserito nella squadra, gli azzurri mantengono una qualità importante nel reparto offensivo”.