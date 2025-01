Biccy.it - Rettore con BigMama nel nuovo singolo DiscoProsecco

E quandofarà cantare a Carlotta la parte disolo per promuovere ila Ora O Mai Più?Dopo Alessandra Amoroso e Paola & Chiara,ha accettato di prendere parte a una nuova collaborazione, questa volta con, che l’ha voluta per il, estratto dalalbum Antidiva Putiferio che è uscito qualche giorno fa a distanza di quattordici anni dal suo ultimo album.Antidiva Putiferio contiene dodici tracce compresi gli ultimi successi dicome la celebre Chimica con Ditonellapiaga e Faccio Da Me con Tancredi. All’interno dell’album ci sono collaborazioni anche con Beatrice Quinta, La Sad, Marta Tenaglia e la citataAntidiva Putiferio TracklistAntidivaThelma & Louise con Beatrice QuintaDisco Prosecco conBeepolare con La SadOdio tuttiVentilatore con Marta TenagliaChimica con DitonellapiagaIl senso del pericoloMalamoccoFaccio da me con TancrediOcchiali da sole di notteCielo Cabrio?, perché ha virato verso il pop“Credo di aver realizzato un album originale, che mi rappresenta ed ero pronta al fatto che ci sarebbe voluto un po’ di tempo per essere capita” – ha dichiaratoa RollingStone – “Ma vedo che passo passo si avvicinano sempre più persone.