Quotidiano.net - Commissione bicamerale: possibile audizione Inps su software di simulazione

"Al prossimo ufficio di presidenza delladi controllo enti gestori chiederò ai rappresentanti dei gruppi di valutare l'opportunità di audire l'in merito alla singolare vicenda deldiche forniva risultati non conformi alle normative in vigore". Lo annuncia Alberto Bagnai, presidente delladi controllo sull'attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. "La materia previdenziale - aggiunge Bagnai - è delicata ed occorre evitare incidenti di comunicazione nel fornire ai cittadini elementi essenziali per guardare con serenità al futuro".