Oasport.it - Sci alpino, Odermatt per il poker nella sua Adelboden. Solita bagarre in slalom, l’Italia prova a rialzarsi

Dopo la lunghissima trasferta italiana dalla Val Gardena a Madonna di Campiglio, passando per Alta Badia e Bormio, la Coppa del Mondo maschile di scisi sposta in Svizzera, in un luogo storico come. Semplicemente l’Università del gigante, la mitica Chuenisbärgli, una pista iconica e che rappresenta uno dei templi del Circo Bianco.Purtroppo sarà un weekend a rischio maltempo. Infatti il meteo rischia di essere un fattoredue giorni di, con la FIS che ha deciso di rivoluzionare il programma originario. Si comincerà infatti dalloil sabato, mentre il gigante è stato spostato a domenica.Si parte dunque dai rapid gates e dalla consuetache caratterizza ormai lomaschile da alcune stagioni. Una lotta per la vittoria apertissima, proprio come è accaduto a Madonna di Campiglio con lo storico e sorprendente successo del bulgaro Albert Popov.