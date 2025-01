Panorama.it - Prima ha spalancato l’Italia alla Cina. Ora Prodi fa il sovranista anti Musk

Sui rapporti tra il governo italiano ed Elon, buon ultimo è arrivato pure Romano. L’ha fatto prendendolarga la questione Starlink e concentrandosi sulle tecnocrazia di destra. Così, dal solito salotto tivù di sinistra, l’ex numero uno dell’Ulivo ha attaccato sia Giorgia Meloni sia Ursula von der Leyen. «Non dice niente», ha detto riferendosiseconda, «delle interferenze di Trump in Germania, in Gran Bretagna, in Italia. Il sovranismo si ferma all’obbedienza» ha detto ancora l’ex premier.«Su Starlink, l’accordo col governo darebbe in mano atutti i dati che riguardano il nostro Paese. È il momento che il governo decida se dare in mano ad altri la propria vita. Il vantaggio diè che ha a disposizione una tecnologia pronta e potente. Non so se il governo firmerà, ma queste cose vanno fatte con una prudenza enorme e garanzie che non credo il nostro esecutivo sia in grado di ottenere.