Porto di Salerno, incidente sul lavoro: feriti due operai

Tempo di lettura: < 1 minutoNuovosulneldi. Due lavoratori impegnati in un’operazione di scarico di una nave sono rimastiquesta mattina intorno alle 9:30 all’interno dello scalo commerciale di. Si tratta di dueche erano all’interno di una cassa utilizzata proprio per salire a bordo della nave interessata dall’operazione. Sembra che il contenitore abbia ceduto e che i due siano caduti riportando delle lesioni per fortuna non gravi. Immediati soccorsi. Uno degliha riportato la frattura del braccio ed un altro della mascella. L’episodio avrebbe potuto avere certamente conseguenze più gravi e ripropone l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori all’interno deldi, dove continuano a ripetersi incidenti sul