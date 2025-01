Quifinanza.it - Montepaschi Atto Terzo: i soci privati blindano la banca

Si fa calda la partita in, con un ulteriore aumento della partecipazione della finanziaria di Del Vecchio, che porta il totale della quota deinellasenese al 15%. Un blitz che replica quello di Caltagirone di qualche giorno fa e che sembra voler blindare il capitale di MPS e la creazione del cosiddettoPolo con Unicredit e Banco BPM.L’operazione DelfinDelfin, la holding della famiglia Del Vecchio, è salita ancora nel capitale di MPS, arrivando al 9,78%. Lo si è appreso ieri, giovedì 9 gennaio 2025, dagli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti, da cui è emerso che, in data 27 dicembre 2024, la finanziaria lussemburghese guidata da Francesco Milleri, che è anche Ad di EssilorLuxottica, ha acquistato ulteriori azioni del. Le azioni sono state acquisite – spiega Consob – nell’ambito di una complessiva operazione in derivati avvenuta tramite contratti di “share forward” e “collar share forward”.