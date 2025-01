Notizie.com - Meloni con Zelensky a Roma, Tajani in Siria: Europa e Medio Oriente, come si muove lo scacchiere geopolitico italiano

Sul finire di una lunga giornata tra incontri con la stampa e Consiglio dei Ministri, la premier Giorgiaha ricevuto ail presidente ucraino Volodymyr.Un vero e proprio blitz quello di. Un incontro lampo che con ogni probabilità era stato previsto in concomitanza con la visita del presidente americano Joe Biden. Quest’ultimo, però, è stato costretto ad annullare il viaggio in Italia a causa dell’emergenza incendi a Los Angeles.coninsilo(ANSA FOTO) – Notizie.com“Sono profondamente grato all’Italia per l’incrollabile sostegno: insieme possiamo avvicinare una pace giusta. – ha detto il presidente ucraino – Conabbiamo toccato argomenti chiave incluso il rafforzamento della sicurezza dell’Ucraina, gli sviluppi globali e la preparazione per la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a