Ilfattoquotidiano.it - Le speculazioni nel mercato dell’energia fanno schizzare i prezzi: c’è una minaccia geopolitica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilglobaleè sempre più influenzato da dinamiche speculative, che amplificano la volatilità deie mettono a rischio l’economia dei Paesi consumatori. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso del gas naturale, dove le fluttuazioni deinon riflettono più solo la domanda e l’offerta fisica, ma anche le azioni di investitori finanziari che trattano il gas come un asset speculativo.Come indicano tutti gli analisti finanziari, i fondi di investimento hanno aumentato significativamente la loro esposizione nei mercati del gas, utilizzando strumenti derivati come i future sul TTF (Title Transfer Facility), il principale hub di scambio del gas in Europa. Questa attività ha contribuito a una rapida crescita dei, che in alcuni momenti hanno raggiunto livelli insostenibili per famiglie e imprese.