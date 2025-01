Sport.quotidiano.net - La Vis Pesaro al completo contro il Legnago. Mercato: potrebbe tornare la punta Gucci

La Vis sul campo si allena alin vista dele quelli delsembrano echi lontani. Sembrano, perché le trattative sottotraccia vanno avanti e l’assenza del diesse Michele Menga, ormai da un paio di giorni, fa capire che il lavoro non gli manca. Vedremo ancora in azione Okoro domenica prossima? Al momento la risposta è sì, visto che siamo a ridosso della partita, anche se da Torino giungono voci di un pressing sempre più insistente della Juventus sul Venezia per ottenere l’attaccante, arrivato in estate acon una valutazione di 150.000 euro (fonte Transfermarkt) e adesso trattato per un milione e mezzo. Alvin Okoro anche ieri ha svolto l’intera seduta con i compagni, senza un minimo calo di intensità. Stellone dapprima ha schierato a tutto campo i giocatori non utilizzati (o utilizzati in parte) ad Arezzo, compresi Paganini e Pucciarelli, opposti alla formazione Primavera.