Anteprima24.it - Irpinia senza pronto soccorso veterinario notturno: l’sos

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa città capoluogo e il resto della provincianon hanno più undopo le otto di sera. Questo vuol dire che se i nostri amici a quattro zampe, che siano cani o gatti o qualsiasi altra specie che malauguratamente ha bisogno delle cure immediate dei medici del settore, dovrà correre fuori provincia. Con tutti i rischi annessi quando la situazione emergenziale richiede un intervento immediato.Questo perchè, pare, manca il personale disponibile a garantire il servizionell’unica clinica con guardia medica finora disponibile per gli animali domestici e da compagnia, quella privata di Monteforte Irpino.Dopo aver garantito per molti anni il servizio, la struttura ha dovuto interrompere l’attività serale e notturna, riorganizzando le prestazioni sulle 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20 anche durante i festivi.