Il teatro poetico della follia

“ .. Vide il sole splendere dentro una pozza di mare e pensò, forseè così la vita che anche quando non la amoè lì e splende, mi dice ti amo “ Vincenzo Calafiore Deve essere così travolgente la vita pensò Yohannis, mentre guardava il mare da una finestra; davanti ai suoi occhi la distesa di mare, luccicante dentro la scia luminosa che arrivava fino in camera, e in quel fascio di luce, poté notare fate e gnomi, lettere, danzare, muoversi silenziosamente nell’aria di una stanza vuota.Allungò le mani in quel fascio di luce col palmo rivolto al cielo sperando in cuor suo che una di quelle creature si posasse sulle sue mani . rimase così per ore, seduto a terra con le mani tese in quel fascio di luce.Yohannis a Cracovia frequentava uno dei tanti Circoli di lettura, ci andava tutte le sere e oltre a leggere per i presenti, recitava ogni sera una sua poesia.