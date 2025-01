Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Pisa-Carrarese

, 10 gennaio 2025 - Si torna in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, dopo scorie e riposo smaltite. L'avversario di turno è lanel derby toscano stagionale, l'unico. DOPO LA SOSTA - Potrebbe essere anche una partita trappola quella tra. Ilpotrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono due gare nel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947 di conseguenza è una gara ancora più difficile, resa tale perché laultimamente è una ammazzagrandi. ASPETTANDO MEISTER - Oggi è il giorno di Meister. Il colosso è atterrato ieri con il volo delle 22.55 da Paris Charles de Gaulle all’aeroporto di Peretola per poi arrivare ae incontrare i dirigenti. Questa mattina invece le visite mediche al nuovo Athletica Cetilar Performance Center di via delle Lenze, inaugurato lo scorso novembre, divenuto parte integrante dell’attività delche, con il presidente Corrado, aveva promesso di usufruirne proprio per le successive operazioni di mercato.