Golf, un sestetto al comando del Sony Open in Hawaii al termine della prima giornata

isti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento di questo inizio di 2025. Spazio infatti alin(montepremi 8.7 milioni di dollari), evento nato nel 1965 che si disputa nella splendida cornice di Honolulu, capitale dello stato insulare degli Stati Uniti. Primo round vissuto all’insegna dell’equilibrio, con la classifica cortissima ed unalleaderboard.Con -6 (64 colpi) troviamo infatti in vetta l’inglese Harry Hall e gli americani Adam Schenk (foto), Eric Cole, Danny McCarthy, Paul Peterson e Tom Hoge. -5 e settima piazza per un altro gruppetto composto da 6 partecipanti, si tratta del canadese Adam Hadwin, dello svedese Henrik Norlander, ed infine degli statunitensi Ben Griffin, Sam Ryder, Patrick Fishburn e Ben Kohles.Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (, Stati Uniti d’America) sono ben 87 iisti che hanno chiuso latornata con punteggio al di sotto del par, e di conseguenza raccolti in sole 6 lunghezze.