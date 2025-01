Ilfogliettone.it - Venezuela sotto assedio, Nicolás Maduro pronto a giurare il terzo mandato consecutivo

Domani, il presidentesi appresta aper un nuovodi sei anni alla guida del, un evento che segna ilper il leader chavista. Questa riconferma avviene in un clima di contestazione diffusa, con accuse di brogli elettorali che provengono sia dall’opposizione interna che da osservatori internazionali, sullo sfondo di una crisi economica e sociale che ha devastato il paese, e di un isolamento politico che si fa sempre più evidente.Secondo le indiscrezioni, la cerimonia di giuramento vedrà una presenza minimale di capi di Stato e di governo. Anche paesi che in passato hanno mostrato una certa benevolenza verso il regime di Caracas come il Brasile e la Colombia, optano per inviare solo rappresentanti diplomatici. A testimonianza della crescente diffidenza internazionale, il governono non ha ancora divulgato la lista ufficiale degli invitati, una scelta che lascia presagire un evento segnato più dall’assenza che dalla presenza di leader globali.