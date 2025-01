Bergamonews.it - Maltrattamenti al nido, il Tribunale dispone una perizia psichiatrica sull’imputata

Bergamo. Sarà sottoposta a unaP.M., la titolare dell’asiloGirotondo di Bergamo, chiuso dal 2020, accusata di aver maltrattato alcuni bambini che le erano stati affidati dal 2017 a prima del lockdown.Lo ha stabilito il Collegio giudicante nel corso dell’udienza di mercoledì 8 gennaio. L’incarico sarà affidato alla psichiatra Sara Viola, chiamata a valutare se l’imputata fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti e la sua eventuale pericolosità sociale.Elementi determinanti per l’accusa sono, oltre alle testimonianze di alcuni genitori e di due educatrici, alcuni video ripresi da telecamere nascoste all’interno delin fase di indagine. Immagini che mostrano la titolare della struttura nella stanza della nanna insieme ad alcuni bambini. Uno in particolare non voleva dormire e stava in piedi nel lettino, aggrappato alle sbarre, piangendo a dirotto.