Liberoquotidiano.it - Iv: Renzi, '50 anni e sono felice, però la fase zen è finita ora rilancio sulla politica'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "arrivato a 50, canto, ballo elazen èdopo le assoluzioni: adesso". Lo dice Matteoa il Venerdì in una intervista alla vigilia dei suoi 50che festeggerà l'11 gennaio anche con un'iniziativa pubblica a Firenze per lanciare "un anno scoppiettante contro una destra illiberale" di Giorgia Meloni, de"incapace e pericolosa" dal leader di Iv. Se dovesse essere ricordato per una cosa, una soltanto di quelle fatte nei mille giorni a palazzo Chigi, quale sceglierebbe? "Non una cosa ma un sentimento. Si era aperta una stagione di speranza, c'era l'idea che ce la potessimo fare come Paese". E al fondo, secondo lei, perché è? "Al fondo? Per i nostri errori, è ovvio. Ma soprattutto per fuoco amico.