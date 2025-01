Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ex non mi ha restituito i soldi che ho speso per lui, diceva che erano regali ma l’ho denunciato”: lo sfogo dell’influencer Yael Villareall è virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come si affronta la fine di un amore? È la domanda che tutti, prima o poi, si pongono almeno una volta nella vita. Ma nell’era dei social è facile incontrare chi possa darti un consiglio, anche indirettamente, semplicemente raccontando la sua storia.Ed è quanto ha fatto un content creator,, che suha svelato come ha affrontato la fine “improvvisa” della sua relazione con l’uomo con cui stava da 18 mesi. E, a quanto pare, non è andata benissimo. Perché, nel video, l’influencer spiega di averil suo ex fidanzato. Il motivo? Lui avrebbe usato la sua carta di credito per comprarsi una telecamera quando ancora stavano insieme. E non sarebbe nemmeno tutto. Perché l’uomo racconta anche che il suo ex partner ha ottenuto un rimborso per i biglietti di un concerto di Lana Del Rey a cui dovevano andare insieme.