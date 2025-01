Liberoquotidiano.it - Governo: Bersani a Meloni, 'Soros c'entra con Musk come il burro con la ferrovia...'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Suho sentito cose stravaganti da. Si salva sempre in corner tirando in ballo. Maconc'ilcon laè monopolista di un'infrastruttura satellitare mondiale? E' dentro l'amministrazione americana? E' parte del sistema industriale americano?E' padrone di una piattaforma e di un algoritmoquello di X?". Lo dice Pier Luigia Otto e mezzo su La7. "Non sono fan di, ricordo che ha speculato contro la lira, ma quanto vale in termini di patrimonio rispetto a? Quanti soldi vale l'appoggio dia Afd in Germania? Visto che stanno riflettendo sul fare un accordo con Starlink, ricordo alla presidente del Consiglio che in Italia sulle infrastrutture di rete, che si parli di energia o telecomunicazioni, non accettiamo che un privato abbia il controllo e interveniamo con un sistema di autorità.